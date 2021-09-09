РПЦ поддержит последнюю редакцию закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь поддерживает изменения и дополнения, которые были включены в законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан после внесения в Госдуму, сообщил в четверг ТАСС председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства иерей Федор (Лукьянов).

"Сохранено главное, о чем велся разговор, о том, чтобы прекратилась эта трансграничная преступность, прекратился "экспорт" детей за рубеж с неизвестной судьбой. Это и было основное. Мы рады тому, что акцент сделан на запрете иностранным гражданам пользоваться услугами российских суррогатных матерей. <...> Наша страна здесь оказывается в какой-то нише стран третьего мира, какого-то рынка детей. Может быть, хватит уже самолетами, как это было прошлой осенью, возить детей в Китай с неизвестной судьбой? Вот этот момент соблюден, все остальное - это уже вопрос законодательной работы", - сказал священник.

По его словам, в последней редакции закона учтены замечания, поступившие от правительства и администрации президента, и в настоящее время "закон отражает взвешенную, сбалансированную позицию и решает главную проблему - прекращение практики продажи детей иностранным гражданам под видом суррогатного материнства".

В начале июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект закона о запрете в России суррогатного материнства для иностранных граждан. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, закон призван "остановить практику использования иностранными гражданами российских суррогатных матерей для "удовлетворения спроса" в детях".

Проект Федерального закона № 1191971-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления требования о наличии гражданства Российской Федерации при использовании суррогатного материнства на территории Российской Федерации)" был внесен в Государственную думу РФ 1 июня. Документ ограничивает применение суррогатного материнства для иностранных граждан на территории России.