Южный вестибюль станции МЦК "Кутузовская" откроется 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Южный вестибюль станции Московского центрального кольца "Кутузовская", который закрывали для строительства эскалатора, откроется 10 сентября. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завтра откроем южный вестибюль станции "Кутузовская" на МЦК - сделали по просьбе пассажиров эскалатор", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, станция входит в пятерку самых популярных на МЦК. В будние дни ею пользуется более 30 тыс. человек.

"Там удобная пересадка на #мосметро и наземный транспорт. А в 2022 году здесь появится пересадка на новую одноименную станцию Киевского направления ж/д - будущего D4. Будем продолжать улучшать качество перевозки пассажиров на МЦК", - добавил Собянин.

Южный вестибюль станции МЦК "Кутузовская" закрывали для строительства эскалатора с 22 мая.