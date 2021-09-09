В Череповецком районе Вологодской области догазифицируют более 3 тыс. домовладений

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Уровень газификации Череповецкого района Вологодской области возрастет с нынешних 30% до 50% к концу 2025 года. В рамках программы догазификации планируется построить еще 95 км газовых сетей и обеспечить доступ к топливу более 3 тыс. домовладений, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"На начало 2021 года уровень газификации природным газом Череповецкого района составляет 30%. На территории муниципалитета проложено 376,5 км распределительных газовых сетей, что позволило газифицировать 32 населенных пункта <…>. Необходимо построить еще порядка 45 км межпоселкового газопровода и 59 км газораспределительных сетей, газ поступит в 2,8 тыс. квартир и домовладений. В рамках программы догазификации планируется построить еще 95 км газовых сетей, доступ к системе газоснабжения получат более 3 тыс. земельных участков. Объем инвестиций составляет 472 млн рублей. Благодаря этим мерам уровень газификации района будет увеличен до 50%", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в четверг в районе градостроительного совета.

По словам начальника департамента топливно-энергетического комплекса Евгении Мазановой, по итогам анализа системы газоснабжения и поступивших обращений граждан определили три основных направления для строительства межпоселковых газопроводов. В том числе планируется провести газ в такие крупные населенные пункты, как Городище, Ирдоматка, Шайма и другие.

Как проинформировал депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев, сейчас разрабатывается законопроект о материальной помощи отдельным категориям пользователей при подключении домов к газу, вплоть до 100% компенсации за подключение газа.

Помимо газификации, на градостроительном совете рассматривались также вопросы водоснабжения и канализации, строительства дорог и крупных социальных объектов - жители района внесли почти 20 тыс. предложений. В целом на ремонт и строительство 80 объектов Череповецкого района направят с привлечением средств из областного, федерального бюджетов, а также средств ПАО "Газпром" более 5,6 млрд рублей, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Мы среагировали на самые массовые предложения, которые жители района направили в проект "Градсоветы: общее дело". Все принятые решения направлены на улучшение качества жизни, благоустройство территории, развитие спорта, культуры и другое. Жители оценят принятые решения, когда они будут реализованы", - подытожил глава региона.