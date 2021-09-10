В Москве стартует программа "Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Студенты и школьники в пятницу отправляются на Менделеевскую экологическую экспедицию на Байкал, которая продлится до 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального экологического оператора (входит в Росатом).

"В пятницу в Москве стартует научно-исследовательская программа "Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал". В первый день экспедиции студенты и школьники будут писать всероссийский экологический диктант "ЭкоТолк" и знакомиться с возможностями технопарка "Менделеев центр" на площадке Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. Мероприятие проводится в Год науки и технологий для популяризации направлений национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

В экспедиции примут участие студенты и школьники проекта "Менделеевские классы" из Иркутской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Саратовской областей и Удмуртской Республики.

Вечером в пятницу участники отправятся в город Байкальск Иркутской области, где познакомятся с методами научно-исследовательской работы в области экологии, с экосистемой Байкала и научными работами, которые проводятся на озере. Участники экспедиции 14 сентября смогут провести сравнительный анализ воды на берегу озера Байкал и в картах-накопителях полигона "Солзанский" рядом с закрытым Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом.

В программе экспедиции запланированы тематические дни - гидроэкологии, антропогенного воздействия, биоразнообразия, которые пройдут в Байкальском природном заповеднике, туристическом комплексе "Гора Соболиная", Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате.

Проект "Менделеевские классы" создан для внедрения передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии и направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников.