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Пандемия COVID-19
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Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 в США

Все служащие федерального правительства и его подрядчики без исключения будут обязаны вакцинироваться от коронавируса, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Распространение дельта-штамма коронавируса по территории США может оказаться продолжительным. Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, представляя в Белом доме план борьбы с пандемией.

Говоря о дельта-штамме, на который в последнее время приходится большинство новых случаев заболевания, глава государства указал: "Мы на трудном участке пути, и он может продлиться некоторое время". "Крайне заразный дельта-штамм, о котором я начал предупреждать Америку еще в июле, распространился [по ее территории] в конце лета, как это произошло в других странах до нас", - добавил Байден.

Байден сообщил, что одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от нового коронавируса в США и борьбы с пандемией.

Все служащие федерального правительства США и его подрядчики будут обязаны без исключения вакцинироваться от коронавируса.

 

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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