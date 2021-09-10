Telegraph: около 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca могли испортиться в Великобритании

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. До 800 тыс. доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, вероятно, испортились в Соединенном Королевстве и должны быть утилизированы. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph со ссылкой на британских врачей общей практики.

Одни из них пожаловались изданию, что уже какое-то время предупреждали власти о дозах вакцины, срок годности близок к истечению. Другие признались, что находятся в ужасе от того, что антикоронавирусные препараты в холодильниках их клиник портятся в то время, как бедные страны отчаянно просят поделиться с ними вакцинами.

"Я пытался достучаться до всех, о ком мог только подумать. Я был на самом деле расстроен, потому никто больше не мог ими воспользоваться. Это было очень тяжело", - рассказал газете один из врачей на юго-востоке Англии, который предпочел не называть своего имени.

Издание в этой связи напоминает, что в апреле британский медицинский регулятор - Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения - не рекомендовал использовать препарат AstraZeneca среди людей моложе 30 лет из-за риска образования тромбов. После этого им стали вводить другие препараты.

В среду власти Уэльса, административно-политической части Соединенного Королевства с населением 3,1 млн человек, сообщили, что по состоянию на 5 сентября срок хранения 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca истек и не может быть использован. Если применить тот же показатель потерь в 1,7% ко всей 66-миллионой Великобритании, куда также входят Англия, Шотландия и Северная Ирландия, то число просроченных вакцин должно достигнуть 800 тыс., говорится в статье.

Кампания по вакцинации от COVID-19 стартовала в Великобритании в декабре прошлого года. Первую вакцину получили 88,9% от взрослого населения страны, вторую - 80,4%. Помимо AstraZeneca вакцинация ведется также препаратами производства германской компании BionTech и ее американского партнера Pfizer, американской Moderna и однокомпонентной вакциной компании Janssen - подразделения американской фирмы Johnson & Johnson.