Отопительный сезон начался в северных районах Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. АО "Южные электрические сети Камчатки" начало подачу тепла потребителям в населенных пунктах на севере полуострова, где в данный момент бушует циклон. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба предприятия.

"Согласно постановлениям глав сельских поселений, в соответствии с которыми энергетики могут начать отопительный сезон, подача тепла началась в селах Манилы, Слаутное, Таловка, Каменское, Оклан и Аянка. В селе Седанка Тигильского района отопительный сезон стартовал 8 сентября, в районном центре потребители начнут получать тепло, ориентировочно, 15 сентября. В селе Никольское Алеутского района отопительный сезон продолжается круглогодично с двухнедельным перерывом для проведения на котельных ремонтных и профилактических работ", - говорится в сообщении.

За время подготовки к отопительному периоду предприятие полностью в соответствии с графиком выполнило все мероприятия на теплогенерирующем оборудовании и сетях. В течение месяца в отдельных зданиях и сооружениях завершатся работы, не влияющие на качество теплоснабжения.

В четверг в северные районы края пришел циклон. Атмосферный вихрь принес снег с дождем, усиление ветра и понижение температуры.