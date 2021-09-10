РВИО опубликовало рассекреченные документы Минобороны о Смоленском сражении

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные карты боевых действий, приказы, оперативные сводки и донесения, касающиеся Смоленского сражения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе РВИО.

Смоленское сражение завершилось 10 сентября 1941 года и фактически сорвало план "Барбаросса".

"Очередная подборка документов посвящена Смоленскому сражению 10 июля - 10 сентября 1941 года, когда в ходе двух месяцев ожесточенных боев на центральном участке советско-германского фронта воинам Красной Армии удалось за счет упорной обороны и смелых контратакующих действий сорвать предусмотренные планом "Барбаросса" сроки наступления гитлеровцев на Москву", - говорится в материалах, поступивших в ТАСС.

Среди рассекреченных документов - карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политдонесения. По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, опубликованные материалы могут быть интересны как ученым, так и широкой аудитории.

"Документы раскрывают ту крайнюю степень ожесточенности боев и самоотверженности, с которой солдаты и командиры Красной Армии преградили путь германской группе армий "Центр" на территории Смоленщины и ряда соседних с ней областей <...> Именно в ходе Смоленского сражения впервые обрушили на врага огненный шквал реактивные минометы БМ-13 "Катюша" из состава первой отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии под командованием капитана И. А. Флерова", - сказал Мягков. В знаменитом сражении участвовали воины 16-й, 19-й и 21-й армий, бойцы истребительных батальонов.

Работу по отбору документов, относящихся к истории Смоленского сражения, провели специалисты РВИО при поддержке сотрудников Центрального архива Министерства обороны РФ. Рассекреченные материалы доступны с 10 сентября на портале История.рф.