Эксперт: исследование последствий "красных приливов" на Камчатке продолжится до 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Исследования последствий так называемых красных приливов, которые наблюдались у берегов Камчатки осенью 2020 года, продолжатся до 2025 года, сообщил в интервью ТАСС директор Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Винников.

"В октябре мы снова летим на Камчатку, где будем исследовать те же самые акватории, которые мы исследовали ровно год назад, имея возможность сравнить, как изменились эти экосистемы с тех пор. В дальнейшем эта программа будет продолжаться в более крупном масштабе в течение трех лет, до 2025 года", - сообщил собеседник.

Он напомнил, что после проведения первичных исследований была разработана межведомственная программа с участием большого числа различных организаций, которые в том числе занимаются спутниковым мониторингом, вулканологией, исследованием токсинов, выделяемых микроводорослями. "Мы - как раз та экспедиционная группа, тот коллектив, который будет сводить вместе все результаты исследований и будет проводить экспедиции, позволяющие оценить, как быстро восстанавливаются морские экосистемы после воздействия "красных приливов", - пояснил Винников.

Первая информация о необычном явлении в акватории Камчатки и Халактырского пляжа появилась в соцсетях в конце сентября 2020 года, серферы жаловались на покраснение глаз после купания и плохое самочувствие. Местные жители публиковали фото и видео с пляжа, который был усеян мертвыми морскими животными. Факты их гибели также выявлены были в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья. Основной версией случившегося ученые назвали интенсивное цветение токсичных водорослей - так называемые красные приливы, из-за которых происходит удушье гидробионтов на небольшой глубине.