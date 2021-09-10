"Известия": в Курской области разработали интерактивную карту опасных объектов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первая интерактивная карта опасных объектов, которые стоит проверить в случае экстренного поиска людей, запущена в Курской области. В ближайшее время подобные сервисы могут появиться еще в ряде регионов России, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на автономную некоммерческую организацию (АНО) "Диалог регионы", в ведении которой находятся центры управления регионами (ЦУР).

Карта разработана ЦУР Курской области совместно с поисковым отрядом "Лиза Алерт", она представляет собой приложение на портале "Действуем вместе", где собраны данные о местоположении заброшенных и недостроенных зданий, неосвещенных пешеходных переходов, открытых люков, свалок, мест скопления бездомных животных. Как пояснил представитель отряда Брянской области Сергей Клецин, карта показывает объекты, где люди могут прятаться, получить травму, заблудиться или пропасть. В ближайшее время на нее планируется нанести пляжи и трансформаторные будки, добавил он.

"Проект нацелен на ускорение поиска пропавших людей и повышение уровня гражданской безопасности в целом, - пояснили в АНО. - При исчезновении человека спасатели будут проверять отмеченные пункты в первую очередь".

Отмечается, что координаты опасных объектов предоставляют региональные и муниципальные власти, но в наполнении карты могут принять участие и жители. Операторы портала, собирая комментарии на сайте и в соцсетях, добавляют на схему места, упоминаемые чаще всего.

Помимо Курской области, подобные карты могут появиться в Самарской, Кировской, Орловской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, сообщила газете руководитель отдела общественных связей АНО Ольга Медникова.