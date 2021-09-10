Суд обязал угольную компанию из Кузбасса восстановить более 28 га леса после угледобычи

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска обязал угольную компанию "Регионэнерготранс" из Кузбасса восстановить более 28 га лесных земель в районе шахтоуправления "Анжерское", работы по консервации которого предприятие проводило с попутной добычей угля. Лесной участок был предоставлен в аренду компании, по истечении ее срока она должна была восстановить земли, сообщается в судебном решении, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Как следует из документа, угольная компания после истечения срока аренды земли работы по рекультивации не выполнила. Департамент лесного комплекса Кузбасса обратился в арбитражный суд Кемеровской области. Суд встал на сторону властей, но "Регионэнерготранс" попытался оспорить решение в вышестоящей судебной инстанции.

"Решением Арбитражного суда Кемеровской области на ответчика возложена обязанность передать Департаменту лесного комплекса Кузбасса по акту приема-передачи лесного участка площадью 28,4968 га в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства. Апелляционный суд постановил решение Арбитражного суда Кемеровской области в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в тексте решения.

Согласно материалам дела, на земельном участке располагаются автомобильная дорога, карьер и угольный отвал. По проекту рекультивации угольщики должны ликвидировать транспортные и инженерные коммуникации, провести расчистку территории и разровнять карьер. Решение суда вступило в законную силу, в случае его неисполнения руководство компании могут привлечь к административной и уголовной ответственности.