В Хабаровском крае освободились от воды еще три населенных пункта

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Гребень паводка на Амуре смещается вниз по течению, освобождая подтопленные территории в Хабаровском крае. За сутки от воды освободились еще три населенных пункта, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Накануне вода также ушла из трех поселений. "Еще три населенных пункта Хабаровского района полностью освободились от воды. Из зоны воздействия амурского паводка вышли села Мичуринское, Новокаменка, Федоровка", - говорится в распространенном релизе.

Сейчас гребень амурского паводка сохраняется у села Мариинское Ульчского района. Выше по течению реки Амур в целом фиксируется стабильное снижение уровня воды. Отметки, превышающие значения категории опасного явления, наблюдаются на участке между населенными пунктами Елабуга и Комсомольск-на-Амуре. Всего под влиянием амурского паводка находится 61 населенный пункт. Подтоплено в общей сложности 16 жилых домов, 259 приусадебных участков, 1 764 дачи, 481 земельный участок и 88 участков дорог.

В Хабаровске паводковая обстановка остается без изменений. Подтоплены 15 дворов и примерно 1,4 тыс. дач на островах у города. Речные перевозки на дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный приостановлены до снижения уровня воды до отметки 5 м. Сейчас уровень у города 513 см, за сутки он упал на 4 см. Опасной для города считается отметка в 600 см, неблагоприятной - 450 см. На островах дежурят спасатели.

Они также мониторят обстановку на подтопленных территориях в Нанайском и Комсомольском районах, в самом Комсомольске-на-Амуре. Людям оказывают адресную помощь. В местах, где есть такая необходимость, организованы лодочные переправы, а также переправы на технике высокой проходимости. Людям доставляют продукты, питьевую воду, медикаменты, почту. Подтопления домов, дворов, дорог, дач, полей и пастбищ сохраняются в Нанайском, Комсомольском, Амурском, Ульчском районах, в Комсомольске-на-Амуре.

Хабаровский край переживает четвертую волну паводка на Амуре, предыдущие прошли без особых последствий. По информации гидрологов, гребень паводка выйдет в Амурский лиман в середине сентября.