Эксперты: реки Обь и Енисей стали основными переносчиками пластиковых отходов в Арктику

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Группа ученых российских вузов и научных институтов завершила первый в мире анализ отходов деятельности человека в акватории четырех морей арктического шельфа России. Исследования показали, что на дне Карского и Чукотского морей находится множество отходов - пластика, который принесли сибирские реки Енисей и Обь, а также древесины от морского промысла, судоходства и нефтегазодобычи, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ) - одного из участников проекта.

"До недавнего времени основная акватория Арктического бассейна (Северный Ледовитый океан) не была изучена на предмет наличия морского мусора. В советский период были единичные экспедиции по всей нашей Арктике, но в то время проблема замусоривания акваторий не стояла, поэтому акцент делали на другие аспекты. По сути, наша трансарктическая экспедиция является первой, в которой сделана попытка оценки количества мусора на дне четырех морей Северного Ледовитого океана - Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых", - приводятся в сообщении слова сотрудника Института океанологии РАН, ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексея Орлова.

В ходе траловых исследований антропогенного (по вине человека) загрязнения морей в толще воды и на дне были обнаружены различные отходы, чаще всего встречался пластик. Согласно выводам ученых, основными источниками стали вынос бытового мусора крупными реками - Обью и Енисеем, на которых стоят сибирские города, и отходы от морской деятельности, такой как рыболовство, морская разведка и добыча нефти и газа, а также судоходство и прибрежный туризм.

В ходе экспедиции было проведено 174 траления (отбора проб). Как показал анализ траловых уловов, максимальное количество твердого мусора обнаружено в юго-западной части Карского моря, где отходы встречались в 36% случаев. Для сравнения в Чукотском море - в менее 4%. В траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами - полиэтиленовыми пленками и мешками, а также древесными остатками. Наиболее чистыми, согласно результатам проведенного исследования, на данный момент остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел.

Как отмечает пресс-служба, в последнее время отходы деятельности человека стали одним из самых распространенных и крупномасштабных загрязнителей мирового океана. В частности, ежегодно в него попадают миллионы тонн пластиковых отходов. Преобладание антропогенного загрязнения и его способность наносить вред экосистемам привело к включению подобного мусора в список основных угроз морскому биоразнообразию.

В работе принимали участие представители Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Института океанологии РАН, Биологического института ТГУ и Полярного филиала ВНИРО (Мурманск).