В Приамурье построят три комплекса по обработке отходов по "зеленым" технологиям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Три комплекса по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), которые будут работать по "зеленым" технологиям, планируется построить в Амурской области. Начало реализации проекта - 2022 год, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Три комплекса по обработке твердых коммунальных отходов, работающие по "зеленым" технологиям, появятся в Амурской области в ближайшие годы. Соответствующее соглашение обсудили на Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина и генеральный директор Публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев", - говорится в сообщении.

Проекты будут реализованы на условиях долгосрочного льготного финансирования. Один из возможных вариантов - механизм концессий. Начало реализации запланировано на 2022 год. Строительство первого из трех комплексов с мощностью до 100 тыс. тонн ТКО в год планируется начать в Свободном, в перспективе строительство еще двух - в Прогрессе и в Благовещенске. Общая сумма инвестиций составит около 3,6 млрд рублей.

"Благодаря таким комплексам у Амурской области появится перспектива для наведения порядка в сфере переработки мусора. Объектов, которые соответствуют всем современным требованиям и нормам, на сегодняшний день в регионе нет. Новые комплексы, по сути, представляют собой экотехнопарки с замкнутым циклом обработки отходов - от момента их сбора и транспортировки до обработки, утилизации, захоронения хвостов, которые не подлежат вовлечению во вторичный процесс", - цитирует пресс-служба слова министра природных ресурсов области Дмитрия Лужнова.

Кроме того, "Российский экологический оператор" предложил установить в Благовещенске сеть из 200 фандоматов в рамках проекта по созданию системы сбора тары с последующей переработкой и продажей продуктов утилизации. Проект позволит сформировать новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла, повысить охват населения раздельным сбором отходов, увеличить процент извлекаемых полезных вторичных ресурсов и таким образом снизить объем захоронения отходов.

По данным правительства Амурской области, в регионе проживают более 780 тыс. человек, в год они производят 374,7 тыс. тонн ТКО. В регионе работает один объект сортировки ТКО и пять региональных операторов в сфере обращения с отходами.