Минздрав Японии не установил связи между тремя смертями и бракованной партией вакцины

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не смогло установить, что смерть трех человек, привившихся препаратом компании Moderna из партии, в которой были обнаружены инородные вещества, наступила в результате вакцинации этим препаратом. Об этом в пятницу объявило японское ведомство.

Отмечается, что японский Минздрав не смог установить причинно-следственной связи между вакцинацией и тремя летальными случаям из-за недостатка данных. По данным агентства Kyodo, в пятницу японский Минздрав проведет очередное заседание комитета, на котором продолжится предметное обсуждение возможных побочных эффектов вакцинации.

Ранее Минздрав Японии объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna. Сообщалось, что вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер частиц достигает нескольких миллиметров. На момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям страны порядка 170 тыс. доз вакцины из партии, в которой затем были обнаружены примеси.

Проведенное японской фармацевтической компанией Takeda Pharmaceutical расследование показало, что частицы оказались элементами производственного оборудования из нержавеющей стали. Отмечалось, что они не несут угрозы здоровью человека, даже если попадут в организм вместе с вакциной. К настоящему времени известно о трех случаях смерти среди людей, привившихся вакциной от Moderna из этой партии

В Японии, помимо препаратов Moderna, применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент в Японии первую дозу вакцины от коронавируса получили 77,7 млн человек (61,4% населения), а две дозы - 62,5 млн (49,4%).