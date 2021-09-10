В Приморье расторгли контракт со строителями школы, где губернатора встретил пьяный сторож

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Контракт с субподрядчиком, строившим школу в поселке Волчанец, где накануне губернатора Приморья Олега Кожемяко встретил только пьяный сторож, расторгнут. Об этом ТАСС сообщил источник, связанный с генподрядчиком - компанией "ТехПромАтлант".

"Контракт с субподрядчиком расторгнут, с охранным агентством - тоже. Заключены новые договоры, работы возобновлены", - сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщала, что школа будет сдана в декабре этого года. Губернатор, приехавший на объект проверкой, не нашел на объекте строителей и сообщил о планах "расстаться с таким подрядчиком".

Современную школу-сад, состоящую из семи корпусов, строят в рамках национального проекта "Образование". Учреждение должно включать в себя детский сад, столовую, актовый и спортивный залы, учебные классы. здесь будут учиться дети из поселка Волчанец и близлежащих населенных пунктов - всего 220 учеников и четыре группы дошкольников.