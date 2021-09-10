Более 2 тыс. лифтов заменили по программе капремонта в Москве с начала года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. лифтов заменили в столице с начала 2021 года в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 3 тыс. лифтов в многоквартирных домах, 2 тыс. новых лифтов уже установлены. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт - это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены", - сказал он.

Бирюков напомнил, что программа по обновлению лифтов была утверждена по поручению мэра Москвы в 2011 году. За 10 лет в столице заменили более 38 тыс. лифтов. На сегодня в городе нет лифтов, длительность эксплуатации которых превышала бы установленный лимит в 25 лет.

"При проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - добавил Бирюков.

Заммэра отметил, что в многоквартирных домах на территории Москвы установлены более 112 тыс. лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.