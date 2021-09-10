В Приамурье отремонтируют более 70 школ в течение двух лет по федеральной программе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Более 70 школ в Амурской области будут отремонтированы в рамках обновленной федеральной программ, разработанной Министерством просвещения РФ, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Амурская область примет участие в обновленной программе капитального ремонта школ, разработанной Минпросвещения России по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. По предварительным данным, в Амурской области по новой федеральной программе поэтапно капитально будет отремонтировано свыше 70 школ", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, соответствующая заявка в Министерства просвещения РФ будет направлена к началу октября.

В июне президент РФ Владимир Путин просил правительство совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы, и сейчас понятны ее параметры: до конца 2026 года планируется отремонтировать более 7,3 тыс. школ, в том числе 3 тыс. - в ближайшие два года. Решено сделать эту программу комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования.