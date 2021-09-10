В МЧС прощаются с Евгением Зиничевым

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Погиб как настоящий спасатель". Коллеги и общественные деятели о Евгении Зиничеве

Как передает корреспондент ТАСС, с семи утра сотни людей, среди которых коллеги, сослуживцы, пожарные и спасатели, направляются к зданию МЧС на улице Ватутина, чтобы проститься с министром, которому накануне указом президента РФ Владимира Путина было посмертно присвоено звание Героя России.

После процедуры прощания гроб с телом министра доставят спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Зиничева похоронят на Северном кладбище, где похоронены его родители.

Глава МЧС погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.