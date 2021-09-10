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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева

В МЧС прощаются с Евгением Зиничевым

Министра похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

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Как передает корреспондент ТАСС, с семи утра сотни людей, среди которых коллеги, сослуживцы, пожарные и спасатели, направляются к зданию МЧС на улице Ватутина, чтобы проститься с министром, которому накануне указом президента РФ Владимира Путина было посмертно присвоено звание Героя России.

После процедуры прощания гроб с телом министра доставят спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Зиничева похоронят на Северном кладбище, где похоронены его родители.

Глава МЧС погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичГибель главы МЧС Евгения Зиничева
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