Границы более половины подтопленных и затопленных зон в Иркутской области внесли в ЕГРН

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Чуть больше половины населенных пунктов, которые вошли в границы зон затопления и подтопления в Иркутской области, где летом 2019 года прошли две волны паводков, внесены в ЕГРН. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

Определенные границы зон затопления и подтопления вносят в ЕГРН как зоны с особыми условиями использования. Они отражаются на генеральных планах населенных пунктов и в схемах территориального планирования. Это позволяет учитывать сведения при строительстве новых микрорайонов и развитии территорий. Также информация о границах зон подтопления передается в МЧС. Определение границ идет по поручению президента.

"Из 400 населенных пунктов области, которые вошли в границы зон затопления и подтопления, сведения о 204 пунктах внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это составляет 51% от всех населенных пунктов, вошедших в границы зон затопления, подтопления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на стадии внесения в ЕГРН находится еще 31 населенный пункт, направлены на утверждение в Енисейское бассейновое водное управление - 31, проходят процедуру согласования с федеральными органами - 49. Еще по 65 населенным пунктам подрядчики выполняют работы по заключенным контрактам, по 20 - планируется подготовить предложения по определению границ в 2022-2023 годах.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды.