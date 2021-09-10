В городах России в рамках нацпроекта "Экология" ликвидировали 28 свалок из 191

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Около 30 свалок из 191 уже ликвидированы в российских городах в рамках нацпроекта "Экология". Об этом говорится в опубликованном в пятницу протоколе совещания зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко с региональными властями.

"По состоянию на 18 августа ликвидировано 28 свалок, 32 в процессе ликвидации, еще по 21 объекту работа начнется с 2022 года, профинансирована реализация 81 проекта, 72 из которых завершатся в 2023 году", - говорится в документе.

Там также отмечено, что некачественное планирование сроков подготовки проектно-сметной документации приводит к срыву сроков достижения показателей и результатов федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". В связи с этим главе Минприроды России Александру Козлову поручено вместе с региональными властями организовать оперативный штаб выполнения работ по рекультивации свалок.

Как ранее сообщала пресс-служба Абрамченко, ликвидация 191 несанкционированной свалки в черте города в рамках нацпроекта "Экология" завершится досрочно в 2023 году. При этом риски срыва по срокам выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о ликвидации несанкционированных свалок наблюдаются в 22 регионах.