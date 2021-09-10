Один из крупнейших банков Австралии сменил название, чтобы ускорить темпы вакцинации

СИДНЕЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Одна из крупнейших кредитно-финансовых организаций Австралии Национальный австралийский банк (NAB) в пятницу сменил свое название и логотип, чтобы побудить жителей страны сделать прививку против коронавируса. Об этом сообщается в заявлении генерального директора организации Росса Макэвона.

"Мы поддерживаем все усилия [правительства], направленные на повышение уровня вакцинации в Австралии до 80% и больше. Потому что каждая сделанная прививка приближает нас к семье, друзьям и открытому обществу. Каждая прививка приближает нас к тому, чтобы открыть затворы, распахнуть двери и вернуться к работе, праздникам, поздним завтракам, концертам и спорту. Это то, что мы обязаны сделать ради самих себя и следующих поколений", - указано в заявлении Макэвона.

В банке, сменившим привычное австралийцев NAB на JAB (делать прививку - англ.), обыграли созвучие своего названия со слоганом национальной прививочной кампании, начатой властями Австралии в феврале 2021 года, "Go jab!" ("Иди сделай прививку!"). "В национальном плане кабинета министров указано, что, после вакцинации 80% взрослых жителей, страна будет свободна от внутренних ограничений и <…> это свет в конце тоннеля. Нам нужна надежда", - подчеркнул глава финансово-кредитной организации.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе банка, новое название и логотип организации будут действовать до конца декабря 2021 года. Потом Национальный австралийский банк вернет привычное название.

В рамках программы добровольной вакцинации от коронавируса жителям Австралии предлагается выбор между препаратами британско-шведской компании AstraZeneca и американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech. К настоящему моменту полностью привиты более 40% взрослых жителей страны (8,3 млн человек), первую дозу вакцины получили еще 65% австралийцев (более 13,4 млн).

National Australia Bank - австралийская банковская группа, основанная в 1893 году. Вместе с Westpac, "Австралийско-Новозеландским банком" и Commonwealth Bank входит в четверку ведущих финансово-кредитных организаций Австралии.