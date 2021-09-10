{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Дании отменили все коронавирусные ограничения

Однако некоторые ограничения на въезд в страну остаются

СТОКГОЛЬМ, 10 сентября. /ТАСС/. Все ограничения, введенные в связи с пандемией в Дании, сняты в полночь в пятницу. Об этом сообщает Датское радио.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В конце августа правительство социал-демократов приняло решение больше не классифицировать COVID-19 как "критичное для общества заболевание". Это означает, что министр здравоохранения не имеет права сохранять рестрикции.

Ночные клубы с 10 сентября не будут просить своих гостей показывать на входе ковид-паспорта. Больше не действуют и требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.

Некоторые ограничения на въезд в страну остаются. Кроме того, при распространении инфекции могут быть закрыты школы.

Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы.

Теги
ДанияПандемия COVID-19
Заявочная кампания на конкурс грантов "Москва - добрый город" начнется с 15 сентября
Конкурс грантов состоит из нескольких этапов: с 15 сентября по 19 октября будут приниматься заявки от организаций, итоги объявят 30 ноября
Читать полностью