В Приамурье число заразившихся ковидом среди взрослого населения снизилось почти на 10%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией среди взрослого населения в Амурской области за последние две недели снизилось почти на 10%. По-прежнему чаще всего болеет работоспособное население, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"За две недели среди взрослого населения показатель заболеваемости снизился на 9,6%. По-прежнему наибольший удельный вес (46,5%) заболевших приходится на работоспособное население в возрасте 18-49 лет. Радует то, что за это время мы зарегистрировали снижение заболеваемости среди детей 7-14 лет на 13%", - цитирует пресс-служба руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольгу Курганову.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксировалось на протяжении всего лета. Специалисты управления Роспотребнадзора связывали это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. Всего в Амурской области выявлено 33 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 411 человек умерли.