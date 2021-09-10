Spiegel: вакцина BioNTech - Pfizer для детей 5-11 лет может появиться в ближайшие недели

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса для детей в возрасте от пяти до 11 лет, разработанная германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, может быть готова для использования уже в течение ближайших нескольких недель. Об этом в пятницу изданию Der Spiegel заявила директор по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи.

"В ближайшие недели мы представим властям по всему миру результаты нашего исследования среди детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет и подадим заявку на одобрение вакцины для этой возрастной группы, в том числе здесь, в Европе", - отметила Тюречи. "Мы уже готовимся к производству", - добавила она. При этом Тюречи уточнила, что препарат такой же, что и для взрослого населения, но с меньшей дозировкой.

В свою очередь генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин подчеркнул, что результаты исследования уже доступны и их необходимо обработать для утверждения властями. "Все выглядит неплохо, все идет по плану", - констатировал Шахин. Вместе с тем указывается, что к концу года ожидаются также результаты исследования среди детей в возрасте от шести месяцев.

В конце мая Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, являющейся совместной разработкой Pfizer и BioNTech, для подростков 12-15 лет. Таким образом, препарат стал первой вакциной от коронавируса, одобренной для использования среди лиц данной возрастной категории.