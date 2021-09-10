Медведев посетил церемонию прощания с Зиничевым

"Погиб как настоящий спасатель". Коллеги и общественные деятели о Евгении Зиничеве

Траурное мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Погибшего министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге, откуда он родом.

Также церемонию прощания с Зиничевым посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МЧС погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет. Президент посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.

Зиничев с 1987 года работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.