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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева

Медведев посетил церемонию прощания с Зиничевым

Также церемонию посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил в пятницу церемонию прощания с погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым.

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"Погиб как настоящий спасатель".

Траурное мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Погибшего министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге, откуда он родом.

Также церемонию прощания с Зиничевым посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МЧС погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет. Президент посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.

Зиничев с 1987 года работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.

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Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗиничев, Евгений НиколаевичГибель главы МЧС Евгения Зиничева
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