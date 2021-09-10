ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом

"Чтобы выйти из острой фазы, нам необходимо выработать всеобъемлющий подход, одновременно наращивая масштабы вакцинации - все страны сейчас работают над снижением скептицизма по отношению к вакцинации, - а также наращивать потенциал производства. Нам необходимо расширять географию производственных мощностей с учетом местных возможностей и экспертного опыта. И, третье, нам необходимо увеличить обмен дозами. Страны должны более активно делиться дозами вакцин", - заявил он в пятницу на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

Клюге отметил, что Европейская техническая консультативная группа говорила о достижении порога в 80% охвата вакцинацией населения до появления более трансмиссивного и опасного варианта вируса, поэтому важно понимать, что вакцинация сама по себе не может привести к коллективному иммунитету населения.

"Очень важно уточнить, что вакцинация не является средством достижения коллективного иммунитета. Вакцинация позволяет предотвратить тяжелое течение заболевания и смерть. Мы видим, что заболеваемость с тяжелым течением и смертность в странах, которые наращивают охват вакцинации, существенно снижается. Очень важно, что огромное давление, которое было на системах здравоохранения, постепенно снижается", - пояснил он.