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Пандемия COVID-19

ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге отметил, что Европейская техническая консультативная группа говорила о достижении порога в 80% охвата вакцинацией населения до появления более трансмиссивного и опасного варианта вируса, поэтому важно понимать, что вакцинация сама по себе не может привести к коллективному иммунитету населения

ТАСС, 10 сентября. Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны занять активную позицию в вопросе обмена и распространения вакцин от коронавируса.

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"Чтобы выйти из острой фазы, нам необходимо выработать всеобъемлющий подход, одновременно наращивая масштабы вакцинации - все страны сейчас работают над снижением скептицизма по отношению к вакцинации, - а также наращивать потенциал производства. Нам необходимо расширять географию производственных мощностей с учетом местных возможностей и экспертного опыта. И, третье, нам необходимо увеличить обмен дозами. Страны должны более активно делиться дозами вакцин", - заявил он в пятницу на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

Клюге отметил, что Европейская техническая консультативная группа говорила о достижении порога в 80% охвата вакцинацией населения до появления более трансмиссивного и опасного варианта вируса, поэтому важно понимать, что вакцинация сама по себе не может привести к коллективному иммунитету населения.

"Очень важно уточнить, что вакцинация не является средством достижения коллективного иммунитета. Вакцинация позволяет предотвратить тяжелое течение заболевания и смерть. Мы видим, что заболеваемость с тяжелым течением и смертность в странах, которые наращивают охват вакцинации, существенно снижается. Очень важно, что огромное давление, которое было на системах здравоохранения, постепенно снижается", - пояснил он.

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