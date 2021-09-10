В больнице Бийска заменили партию некачественных перчаток после жалоб медиков

ТАСС, 10 сентября. Партию рвущихся медицинских перчаток для отделения гнойной хирургии больницы города Бийска на юго-востоке Алтайского края заменили после видео, где медики демонстрируют плохое качество изделий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее в Telegram-канале "Алтайские крайности" было опубликовано видео, где женщина показывает недавно закупленные медицинские перчатки, на которых видны прорехи. По данным авторов канала, перчатки используют хирурги городской больницы Бийска во время операций. В начале сентября в СМИ также фигурировала информация о нехватке средств защиты и медикаментов в данном медучреждении. Минздрав Алтайского края начал проверку по данному факту.

"В период проведения закупочных процедур на поставку большого объема средств индивидуальной защиты рук, по разовому договору была закуплена партия маленького объема. Данная партия средств индивидуальной защиты рук поступила в отделение гнойной хирургии. Выявив низкое качество изделий, партия была заменена", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что одноразовые медицинские изделия поступают в медицинское учреждение от поставщиков в соответствии с заключенными контрактами, после проведения закупочных процедур. На сегодняшний день аукционные процедуры завершены, в ближайшее время ожидается поступление средств индивидуальной защиты рук в достаточном количестве.

Бийск - крупный научный и промышленный центр Южной Сибири, второй по численности населения город Алтайского края. В нем проживают более 198 тыс. человек.