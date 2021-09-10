Россия снимет с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября. Таким образом, воздушное сообщение, временно ограниченное из-за распространения коронавируса, будет в полном объеме восстановлено, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме", - сообщили в секретариате.

Президент России Владимир Путин в четверг по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил о решении Москвы снять все ограничения на авиационное сообщение между двумя странами.

В июне Россия увеличила число регулярных рейсов с Белоруссией до 10 раз в неделю. С 1 августа Россия удвоила количество рейсов из Москвы в Минск, а также увеличила их число из Сочи и Краснодара.