Путин простился с погибшим главой МЧС Зиничевым

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил церемонию прощания с погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым, которая проходит в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) этого ведомства.

Путин возложил букет алых роз к постаменту с государственными наградами министра. Затем он подошел к гробу, перекрестился и несколько секунд стоял, держась обеими руками за его край и уронив на них голову. После этого глава государства ненадолго присел рядом с родственниками министра. Он кратко пожал руку его сыну и обменялся несколькими словами утешения с вдовой. Отдав дань уважения семье погибшего министра, президент на прощание пожал руку вдове и снова подошел к гробу, еще раз преклонив голову.

Траурное мероприятие длится с 07:00, оно разделено на несколько частей. Для коллег, друзей и сослуживцев прощание состоялось с 09:00 до 10:30.

Министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге, откуда он родом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, непосредственно на похоронах Зиничева Путин присутствовать не планирует.

Руководитель МЧС погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Глава государства присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.