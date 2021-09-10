В Госдуме предложили приравнивать организаторов масштабных кибератак к террористам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Организаторы кибератак могут быть приравнены к террористам, соответствующие изменения можно внести в российское и международное законодательство. Такое мнение в пятницу высказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя кибератаку на "Яндекс".

"Кибератака на инфраструктуру "Яндекса" проводилась с использованием новой мощнейшей ботсети Meris. Эксперты считают, что она эксплуатирует уязвимость в роутерах Mikrotik и позволяет сгенерировать мусорный трафик в невиданных объемах - до 21 млн запросов в секунду", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, следующей целью владельцев "ботсети" может стать шантаж технологических компаний, а кибератаки представляют серьезную угрозу не только для корпоративного сектора, но и для государственных информационных систем, в том числе оборонных. "Угроза вполне реальная, поэтому я считаю, что организаторов масштабных кибератак можно смело приравнивать к террористам и вносить соответствующие поправки в российское (и международное) законодательство", - подытожил Горелкин.

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности индентификации организаторов кибератак, Горелкин назвал это новым вызовом для правоохранительной системы. "Когда речь об атаках на крупный бизнес-сектор, на госкорпорации, в моем понимании - это антигосударственная деятельность", - уточнил парламентарий, поясняя связь кибератак с преступлениями террористической направленности.

В четверг пресс-служба "Яндекса" сообщила, что специалисты отразили крупнейшую за всю историю DDoS-атаку на компанию.