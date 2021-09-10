Опрос: банки России опасаются оттока клиентских средств и удорожания фондирования

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские банки считают основными угрозами в ближайшие полгода - год возможный отток клиентских средств и удорожание фондирования. Такие результаты показал опрос 40 кредитных организаций, сообщает пресс-служба Ассоциации банков России (АБР).

"В качестве основной угрозы в ближайшие полгода - год 32% участников опроса назвали возможный отток клиентских средств и удорожание фондирования. В июле 2020 года этот фактор был актуален лишь для 9% опрошенных. И если в прошедшем году преобладающая часть респондентов (64%) отметила уменьшение финансового результата как фактор, представляющий наибольшую угрозу для текущей деятельности, то в этом году он остался значимым лишь для 7% опрошенных", - отмечается в сообщении пресс-службы ассоциации.

Опрошенные банки также указали на риск сохранения высокого уровня реструктурированной задолженности (17% респондентов), вероятность реализации процентного (16%) и кредитного (15%) рисков. За год с 4% до 9% увеличилась доля опрошенных, считающих существенной угрозой снижение достаточности капитала до критических значений.

При этом оценка респондентами адекватности банковского регулирования и надзора вернулись к значениям до пандемии. "Если в середине 2020 года только 16% участников опроса полагало, что регулирование и надзор осуществлялось более жестко, чем того требовала ситуация в банковском секторе и экономике в целом, то в настоящее время доля таких оценок поднялась до 35%", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, большинство опрошенных банков считает, что формирование финансовых экосистем и финансовых суперсервисов усилит консолидационные процедуры в финансовом секторе: 64% опрошенных дали ответ в мягкой форме "скорее да, чем нет", а однозначно утвердительно ответили 28% участников опроса. Однако 64% респондентов заявили, что не планируют создание собственной экосистемы. Только крупные банки (13% от числа опрошенных) уже либо создали, либо создают свою экосистему (цифровую платформу). Еще 23% респондентов имеют планы перехода на бизнес-модель, основанную на собственной экосистеме (цифровой платформе). Причем в их число входят все группы банков, включая банки с базовой лицензией, добавили в пресс-службе ассоциации.

Ассоциация банков России провела опрос кредитных организаций по оценке текущих тенденций и приоритетов их деятельности. В анкетировании приняли участие 40 респондентов, относящихся к различным группам кредитных организаций как по местонахождению, так и по структуре собственности и величине собственных средств. На долю банков - участников опроса приходится почти три четверти (74,1%) совокупных активов банковской системы.