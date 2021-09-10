Штат в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса Нипах

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти штата Карнатака в Индии ввели в ряде регионов режим повышенной готовности после обнаружения опасного вируса Нипах в соседнем штате Керала. Об этом в пятницу сообщило Всеиндийское радио.

В Керале на этой неделе симптомы смертельно опасного вируса Нипах были выявлены у 11 человек. Все они контактировали с 12-летним ребенком, умершим ранее от этого вируса. После его смерти медики проверили здоровье 251 человека, которые находились с ним в контакте.

Министр здравоохранения Карнатаки К. Судхакар заявил, что пока в штате не зарегистрировано ни одного случая инфицирования вирусом. У заразившихся им появляются симптомы лихорадки, происходит изменение психического состояния, появляются сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.

Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии. Разносчиками вируса считаются крыланы - большие летучие мыши, которых в Индии часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм и туда может попасть их зараженная слюна. Поэтому власти предупреждают не есть надкусанные или поврежденные фрукты и не поднимать их с земли. В 2018 году в штате Керала также была зафиксирована вспышка вируса Нипах, тогда скончались 17 человек.