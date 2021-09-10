Стопкоронавирус.рф запустил чат-бота в своем канале в Viber по вопросам о вакцинации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Чат-бот по вопросам о вакцинации, запущенный АНО "Диалогом", центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператором цифрового диалога между властью и обществом совместно с АНО "Национальные приоритеты", появился в канале стопкоронавирус.рф в мессенджере Viber. Об этом сообщается на сайте портала в пятницу.

"Чат-бот предоставляет доступ к видео-интервью с врачами и специалистами, дающими экспертное мнение и развеивающими мифы и фейки о вакцинации, дает верифицированную информацию о зарегистрированных в России вакцинах, а также формирует чек-лист рекомендаций Минздрава о том, что стоит и не стоит делать до/после прививки. Все наполнение бота в постоянном режиме обновляется специалистами "Диалога" с опорой на данные стопкоронавирус.рф", - приводятся слова генерального директора "Диалога" Алексея Гореславского.

Кроме того, чат-бот дает верифицированные ответы на вопросы о вакцинации против коронавируса. Пользователи могут с его помощью выбрать удобный пункт вакцинации, изучить его график работы, узнать телефон, посмотреть сайт организации и построить маршрут на картах. Он уже доступен в Viber и является продолжением работы АНО "Диалог" по мониторингу ситуации с коронавирусом в рамках информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Официальный портал о ситуации с COVID-19 в России, который мы ведем по поручению правительства с марта 2020 года, дает полную информацию о вакцинах и вакцинации. Мы рады, что в сообществе стопкоронавирус.рф появится еще один канал для информирования россиян о бесплатных прививках. Особенно это важно накануне осеннего подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, слова которой приводятся на сайте.