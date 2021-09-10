Комитет СФ поддержит проект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержит законопроект единороссов о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, детали будут проработаны с Верховным судом. Об этом ТАСС заявил глава комитета Андрей Клишас.

"Комитет поддерживает ужесточение наказания для педофилов. Это согласованная позиция, отвечает общественному запросу. Детали будут проработаны с Верховным судом", - сказал он.

Депутаты фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в пятницу внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Парламентарии предлагают распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".