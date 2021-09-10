На западном побережье Крыма построят новый курортный город

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены построить новый курортный город на побережье Черного моря, сообщил в эфире проекта "На крючке" вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

"Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина (вице-премьера правительства РФ и куратора Южного федерального округа - прим. ТАСС) и главы республики [Сергея Аксенова] рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор", - сказал Кабанов.

По словам Кабанова, город планируют построить на западном берегу Крыма, однако подробности проекта и точное место строительства зампред не уточнил. "Не хочу забегать вперед, раскрывать, что это за проект", - сказал Кабанов, отметив, что планируется построить город с учетом всех современных урбанистических тенденций.

Вице-премьер Крыма также сообщил, что региональные власти получили технико-экономическое обоснование стоимости трех будущих яхтенных марин в Керчи, Феодосии и селе Яковенково Ленинского района. "Почему Яковенково? По морским негласным правилам, переход должен быть не более 40-45 морских миль, и Яковенково - ровно 45 морских миль от Керчи. Потом по городам будет планировать строительство либо портопункта, либо яхтенной марины", - пояснил Кабанов.

Власти Крыма, по его словам, планируют в ближайшее время обратиться в федеральный центр за выделением транша на строительство первых трех яхтенных марин. "Севастополь делает Балаклаву, у нас шесть яхтенных марин и еще порядка 24 портопунктов. Если мы все это реализуем, то, наверное, к 2027-2030 году Крым может стать Меккой яхтенного туризма, у нас все задатки для этого есть", - добавил Кабанов.

Весной министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщал, что власти Крыма намерены создать на западе региона новый туристический кластер, который будет называться "Новая Евпатория". Глава администрации Евпатории Роман Тихончук пояснил тогда, что курорт сможет принимать до 40 тыс. туристов в год, при этом на территории кластера расположатся разные средства размещения - от апартаментов до пятизвездочных гостиниц.

Рекорды турпотока

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.