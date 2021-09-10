{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Голикова: правительство готово при необходимости продлить модернизацию здравоохранения

САРАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ готово при необходимости продлить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения после 2025 года, а также увеличить финансирование программы. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Беспрецедентный проект по модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжаться до 2025 года включительно. Если даже к этому моменту мы будем понимать, что срок надо продлить или дополнительно увеличить ассигнования, то мы к этому готовы", - сказала она в ходе совещания в Республике Мордовия по актуальным вопросам развития здравоохранения.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Правительство передало фонду "Талант и успех" земельные участки под лицеем "Сириус"
Речь идет о пяти земельных участках, площадью от 1 тыс. до 40,8 тыс. кв. м
Читать полностью