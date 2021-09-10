Голикова: правительство готово при необходимости продлить модернизацию здравоохранения

САРАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ готово при необходимости продлить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения после 2025 года, а также увеличить финансирование программы. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Беспрецедентный проект по модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжаться до 2025 года включительно. Если даже к этому моменту мы будем понимать, что срок надо продлить или дополнительно увеличить ассигнования, то мы к этому готовы", - сказала она в ходе совещания в Республике Мордовия по актуальным вопросам развития здравоохранения.