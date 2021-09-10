Путин в День города Москвы посетит Зарядье и встретится с мэром столицы Собяниным

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в рамках празднования Дня города Москвы выступит в субботу на торжественном мероприятии в парке Зарядье и примет в Кремле мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра запланирован интенсивный рабочий день. В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии в концертном зале в Зарядье. До этого примет мэра Москвы [Сергея] Собянина в Кремле", - сказал пресс-секретарь.

Как сообщил ранее мэр столицы, в День города, который будет отмечаться 11 и 12 сентября, для жителей и гостей Москвы будут работать 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания.

Кроме того, Путин посетит мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" на Чудском озере. "В середине дня президент отправится в Псков и далее отправится в деревню Самолва, это Чудское озеро, где посетит построенный мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной", - сказал представитель Кремля.

"Князь Александр Невский с дружиной"

В нынешнем году по указу Путина проходит празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Мемориальный комплекс на берегу Чудского озера в Псковской области, где 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля - по григорианскому календарю) 1242 года произошло Ледовое побоище, включает в себя шесть фигур спешившихся витязей, три конных фигуры, доспехи поверженного врага, а также флаговую группу.

Согласно задумке, памятник состоит из трех частей. В центре находятся сами воины, над ними развеваются знамена с ликами святых, олицетворяющие небесные силы, помогавшие русскому войску, а нижней части монумента - поверженные щиты врага.