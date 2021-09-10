Степашин заявил, что Россия лидирует в мире по чтению среди детей до 4-го класса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия занимает лидирующую позицию в мире по чтению среди детей младшего школьного возраста. Об этом в пятницу сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Казалось, что библиотека - это атавизм. Зачем она нужна, когда есть интернет, когда есть телевидение, аудиокнига? Ан-нет, она нужна. Благодаря в том числе и неформальным чиновникам, которые тоже читали книги - бывает и такое в наших странах - мы книгу спасли. А сегодня, если говорить о детской книге, мы выглядим достаточно прилично. По опросам разных институтов, кто занимается исследованием того, кто и как читает в разных странах мира, Россия занимает первое место в мире по качеству и количеству читающих детишек до четвертого класса. Это потрясающе", - сказал он на открытии конгресса Международного совета по детской книге, который продлится в Москве до 12 сентября.

По словам Степашина, родители должны принимать активное участие в развитии любви к чтению у ребенка. "Детская книга в первую очередь должна быть прочитана родителями, вместе. Это и культура, и общение, и добро. Поэтому мне представляется, что наш конгресс должен подумать и об этом", - подчеркнул он.

Как отметила председатель организационного комитета 37-го Всемирного конгресса IBBY в Москве, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, в век цифровых коммуникаций внимание к детской книге особенно ценно. "Чтение хорошей, качественной литературы - один из способов знакомства ребенка с миром. Оно не только помогает ему сформировать собственное представление о жизни и выйти на новый уровень общения со взрослыми, но и формирует молодого человека как личность, прививает любовь к родному языку", - отметила она.

Судьба нового поколения напрямую зависит от чтения, уверена Голикова. "Проекты IBBY по поддержке детской литературы и чтения направлены на укрепление дружбы между народами и потому заслуженно получают особое внимание и поддержку во всем мире на самом высоком уровне", - заявила вице-премьер.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в свою очередь подчеркнула, что министерство уделяет особое внимание развитию библиотечной отрасли в России. "Любовь к чтению прививается с раннего возраста, поэтому детские книги имеют столь огромное значение для формирования новых читающих поколений. Именно библиотечную отрасль Минкультуры РФ рассматривает как одну из приоритетных направлений своей работы и уделяет особое внимание развитию сети библиотек для детей и повышению их востребованности", - сказала она.

Знакомство детей с книгами

По словам президента Международного совета по детской книге IBBY Чжан Минчжоу, на пути организации конгресса возникало очень много препятствий. В частности, IBBY в сотрудничестве с IT-компанией пришлось разработать инновационную интернет-платформу, которая помогла провести мероприятие. "Также это будет базой для наших будущих событий. Будучи членами IBBY мы работаем вместе, чтобы дети и книги смогли встретиться. Хотя пандемия мешает во многом, существует огромное количество проектов, которые помогают ознакомиться с книгами онлайн, а также при помощи мобильных телефонов. Существуют разные воркшопы, семинары и другие онлайн-ресурсы. Не будем забывать и про виртуальные встречи - мы уже хорошо друг друга знаем, хотя не видели друг друга в лицо", - заявил он.

Международный совет по детской книге (IBBY) - старейшая и самая авторитетная международная организация в области литературы для детей. Он был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов со всего мира, которые с момента основания IBBY встречаются на конгрессах раз в два года.

Конгрессы проходили в разных странах: Греции, Новой Зеландии, Мексике, Великобритании, Китае, Норвегии, США, Швеции, ЮАР, трижды в Испании, трижды в Германии, дважды в Италии и в других странах - членах IBBY.