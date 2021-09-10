Песков заявил, что никаких инициатив по переименованию Санкт-Петербурга нет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Планов переименования Санкт-Петербурга, которому это название было возвращено 30 лет назад, у руководства РФ нет, подчеркнул в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, никаких инициатив в этом плане нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, как президент Владимир Путин относится к нынешнему названию города, а также имеются ли у него какие-то инициативы в этой сфере.

Песков заметил, что не может ничего сказать о том, каким было мнение Путина по данному вопросу в 1991 году, когда было принято решение о возвращении Ленинграду названия Санкт-Петербург (Путин в то время работал в команде мэра Анатолия Собчака).

"Я не могу вам сказать, какая была у Владимира Владимировича позиция на тот момент, но сейчас это [Санкт-Петербург] де-факто и де-юре название нашей Северной столицы", - заметил пресс-секретарь президента.