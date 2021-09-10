В Омске обнаружили остатки судна XIX - начала XX века после падения уровня воды в Иртыше

ОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Остов старинного судна второй половины XIX - начала XX века обнажился в Омске из-за сильного падения уровня воды в Иртыше. Об этом сообщил ТАСС в пятницу член совета омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Алексей Пантелеев.

"Из-за сильного падения уровня воды в Иртыше на косе "Зеленого острова" (остров в центре Омска, который в советское время был превращен в полуостров - прим. ТАСС) обнажился остов старинного судна. Видно боковые доски, шпангоуты, борта судна из древесины с огромными коваными гвоздями. Можно понять, что корабль был плоскодонный, на которых по Иртышу возили грузы", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что находка может датироваться концом XIX - началом XX века. "С 30-х годов прошлого столетия уже перестали делать деревянные суда, так как благодаря индустриализации перешли на металлические, - рассказал член омского ВООПИК. - Точнее возраст находки и ее значимость определят археологи, которым мы передадим данные. Но она в любом случае представляет интерес для истории города".

История Омска, основанного в 1716 году на месте впадения Оми в Иртыш, неразрывно связана с этой рекой. Омская крепость, положившая начало городу, была создана именно в ходе речного похода. Река обеспечивала сообщение с городом Тара (первое русское поселение в Омской области), через которую до XIX века проходил Сибирский тракт, и с южными районами Казахстана.