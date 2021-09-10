В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Потребление алкоголя в России за последние годы снижается, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"С 2008 года по 2019 год потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 л на душу населения, достаточно радикально. Можно было бы сказать, что это расчетные цифры, если бы параллельно с этим не сокращалась смертность, ассоциированная с потреблением алкоголя. Так, например, смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 года по 2020 год сократилась с 16,9 до 7 [случаев на 100 тыс. человек], фактически на 60%. Хотелось бы отметить сокращение заболеваемости алкогольной зависимостью примерно на 45%, первичной заболеваемости алкогольными расстройствами примерно на 70% <…> Поэтому сегодня можно уверено говорить, что мероприятия, связанные с сокращением потребления алкоголя, дают свой практический результат, действительно потребление алкоголя в нашей стране снижается", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной празднованию всероссийского Дня трезвости, который отмечается 11 сентября.

Салагай также отметил, что утверждение о том, что Россия является самой пьющей страной, не соответствует действительности. "Прежде всего, исторически не соответствует действительности. Если опираться на исторические данные, то уровень потребления алкоголя для нашей страны в 2014-2017 годах был один из самых низких в Европе и составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения", - сказал он.

Замглавы Минздрава напомнил, что общество часто относится к алкоголю несколько легкомысленно, несмотря на последствия, которые его потребление вызывает. "Алкоголь - это, если говорить в общемировом масштабе, то это примерно 5,3% случаев всех смертей в мире, в той или иной степени ассоциированных с алкоголем, и примерно 5% всех лет жизни, утраченных в результате инвалидности в общемировом масштабе. Порядка 200 заболеваний и различных расстройств здоровья, ассоциированных с потреблением алкоголя", - сказал он.

Салагай добавил, что для улучшения ситуации в РФ предпринято множество мер, например, была принята антиалкогольная концепция. "Анализ мероприятий показывает, что фактически 90% мероприятий концепции были реализованы, что, конечно, является высокой степенью реализации", - сказал он.

"Совершенно точно нам необходимо продолжать работу на этом направлении. Одной из важнейших составляющих этой работы является, конечно, информирование, мотивирование, привлечение общественности, лидеров общественного мнения к решению этой серьезной социальной проблемы. В этом смысле та инициатива, которая несколько лет назад была высказана Русской православной церковью по фактически восстановлению в нашей стране Дня трезвости, вне всякого сомнения, заслуживает поддержки. И уже несколько лет мы фиксируем, <...> что интерес ко Дню трезвости не снижается, а, наоборот, возрастает", - заключил Салагай.

Продажа крепкого алкоголя с 21 года

По словам Салагая, решение по повышению возрастного ценза с 18 до 21 года для покупки крепкого алкоголя должно приниматься с учетом всесторонней экспертной дискуссии на этот счет.

"Мы исходим из того, что это серьезный вопрос, который должен серьезным образом обсуждаться. Конечно, на сегодня мы находимся в точке общественной, общественно-политической, юридической дискуссии на этот счет. Решения по этому поводу, конечно, должны принимать с учетом этой дискуссии", - сказал он.

Ранее "Известия" сообщили, что Минздрав РФ разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". Министерство предлагает с марта 2022 года запретить продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам моложе 21 года.

Легализация никотиновых пэков

Салагай заявил, что пересмотр вопроса о легализации никотиновых пэков - жевательных смесей, пластинок и леденцов, в которых нет табака, но содержится высокая концентрация никотина, - возможен лишь при крайне веских для этого основаниях. "В целом этот вопрос уже свое решение в рамках антитабачного законодательства нашел. Должны быть крайне веские основания для того, чтобы подходы к регулированию иных форм потребления никотина, отличных от вдыхания пара или вдыхания дыма, <...> каким-то образом пересматривались", - сказал.

Салагай также напомнил о случаях многочисленных отравлений, связанных с жевательными, сосательными формами потребления никотина. "Поэтому те решения, которы принимались парламентом на этот счет, и не только парламентом, но и федеральными органами власти, <...> были абсолютно основаны на необходимости оперативной защиты здоровья населения, прежде всего несовершеннолетних. Поэтому повторюсь, нужны крайне веские причины для того, чтобы дискуссию на этот счет возобновлять", - заключил он.

В мае этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Правительство РФ намерено изменить требования к упаковке табачных изделий, а также проработать вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.