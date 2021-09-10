Спецборт МЧС с телом Зиничева вылетел в Санкт-Петербург

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России с телом министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, трагически погибшего в Норильске, вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах.

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"Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково. На его борту лафет с телом главы МЧС, его сопровождают близкие Евгения Николаевича", - сказал собеседник агентства.

Министра похоронят в Санкт-Петербурге на Северном кладбище рядом с родителями. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Ровно в 16:00 мск МЧС по всей стране проведет акцию памяти руководителя министерства.

Глава МЧС погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга, пытаясь спасти человека. Глава государства присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016-го по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.