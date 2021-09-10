Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал началась с диктанта "Экотолк"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Научно-исследовательская экспедиция школьников и студентов "Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал" началась в пятницу в Москве с написания всероссийского экологического диктанта "Экотолк". Об этом сообщает пресс-служба Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом).

"Бережное обращение с природными ресурсами, ответственное потребление необходимо формировать с самого раннего возраста. Именно поэтому ФЭО уделяет большое внимание экологическому просвещению и наравне со своей основной деятельностью реализует различные образовательные проекты. Здесь присутствуют ученики "Менделеевских классов", студенты вузов, входящих в научно-образовательный консорциум "Передовые экотехнологии". Они активно вовлечены в процессы повышения экологического сознания, участвуют в интереснейших инициативах", - заявил генеральный директор ФЭО Константин Сиденко, чьи слова приводятся в сообщении.

Во время диктанта эксперты зачитывали вопросы и три варианта ответа. Темы диктанта затрагивали все направления национального проекта "Экология". Вопросы экологического диктанта задавали представители госкорпорации "Росатом", Федерального экологического оператора, Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, ассоциации граждан и организаций по содействию развитию экологического образования и просвещения "Экотолк", Общественной палаты России, известные общественные деятели и артисты.

К экологическому диктанту присоединилось несколько стран, в том числе Кот-д'Ивуар, Коста-Рика, Сьерра-Леоне, Сирия, Индия. "Экотолк" традиционно прошел и на нескольких необычных площадках. Проверить свои знания по экологии смогли и на атомных ледоколах, в Кисловодском национальном парке и даже в поездах "Сапсан".

Также участники экспедиции познакомились с возможностями технопарка "Менделеев центр" в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева. Вечером студенты и школьники отправятся в город Байкальск Иркутской области, где познакомятся с методами научно-исследовательской работы в области экологии, познакомятся с экосистемой Байкала и научными работами, которые проводятся на озере. Участники экспедиции смогут провести сравнительный анализ воды на берегу озера Байкал и в картах-накопителях полигона "Солзанский" Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Экологический диктант "Экотолк" - экологическая образовательная акция, направленная на объединение жителей страны вокруг темы экологии и повышение экологической культуры граждан. Мероприятие проходит под патронажем Государственной думы, Российской академии наук, госкорпорации "Росатом". Организатор проекта - ассоциация "Экотолк" совместно с благотворительным фондом Федора Конюхова "Зеленая планета".