Турчак заявил, что наказание для педофилов должно быть максимально суровым

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Предложенный единороссами законопроект расширит возможность применения пожизненного наказания для педофилов. Об этом в пятницу заявил один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия лицом, ранее судимым за аналогичное деяние в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

"Предложенный законопроект ужесточает наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе старше 14 лет. И расширяет возможности для применения пожизненного заключения для тех, кто на нее посягает с тяжкими последствиями. Наказание для педофилов должно быть максимально суровым. Мы обязаны защитить детей", - сказал сенатор.

По словам Турчака, сейчас "для того, чтобы педофила посадили надолго или пожизненно, он должен попасться два раза, то есть быть судимым за аналогичное преступление ранее с детьми до 14 лет". "Получается, закон почти всегда дает им второй шанс. Только не на исправление, а на преступление, потому что тюремным сроком такие отклонения не лечатся", - добавил он.

"Педофилов надо изолировать не на 15-20 лет, как это нередко происходит сейчас, а навсегда. Чтобы они уже никогда не могли выйти на свободу - как, к сожалению, тоже случается", - резюмировал он.

В пятницу Турчак, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает пожизненный срок для педофилов-рецидивистов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Такая же ответственность вводится для ранее не судимых за педофилию лиц, совершивших насилие в отношении двух и более несовершеннолетних или же за совершение такого преступления, сопряженного с другим тяжким или особо тяжким преступлением.