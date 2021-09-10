Новосибирские власти нивелируют экологические риски мусорного полигона

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Современные инженерные технологии могут нивелировать экологические риски размещения мусорного полигона в районе села Плотниково под Новосибирском, о которых предупреждали ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, сообщает пресс-служба областного правительства.

В конце августа пресс-служба ИНГГ СО РАН сообщила, что строительство мусорного полигона под Новосибирском на одной из рассматриваемых площадок в районе села Плотниково недопустимо, поскольку может привести к непоправимым экологическим последствиям и нанести вред здоровью людей. Ученые считают, что участок имеет массу несоответствий экологическим требованиям.

"Участники совещания пришли к выводу, что обозначенные по результатам научно-исследовательской работы риски могут быть успешно нивелированы применением современных инженерных технологий, и делать радикальные выводы о возможности или невозможности размещения полигона на обозначенном участке без проведения дополнительных исследований преждевременно", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, об этом было сказано на совещании о проведении экспертизы на данном участке. В данном совещании приняли участие представители регионального правительства, ИНГГ СО РАН и другие.

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.