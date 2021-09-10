Правительство передало фонду "Талант и успех" земельные участки под лицеем "Сириус"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Образовательный фонд "Талант и успех" получил в собственность пять земельных участков, расположенных на улице Воскресенская, 16 и 18 города Сочи, где также находится построенный в 2021 году лицей "Сириус", следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале.

"Земельные участки <…> подлежат безвозмездной передаче без проведения торгов акционерным обществом ДОМ.РФ в собственность образовательного фонда "Талант и успех", - говорится в постановлении.

Речь идет о пяти земельных участках, площадью от 1 тыс. до 40,8 тыс. кв. м. Согласно Публичной кадастровой карте, по документам земельные участки предназначены под объекты образования и просвещения. В частности, на ул. Воскресенская, 18 в апреле 2021 года завершили строительство лицея "Сириус", рассчитанного на 1 100 учеников, а также на 360 дошкольников, детский сад для которых расположен также на территории.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественно-научных дисциплин.

О территории

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.