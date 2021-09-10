Власти Чувашии разрешили посещение массовых мероприятий по сертификату вакцинации

ТАСС, 10 сентября. Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минцифры Чувашии совместно с Минкультуры и Минспортом внедрить систему доступа на массовые мероприятия по сертификатам вакцинации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Глава Чувашии также подчеркнул, что после запуска технического решения наличие сертификата о вакцинации станет главным требованием ко всем участникам массовых мероприятий, которые будут проводиться в республике. <…> Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач добавила, что к участию в мероприятиях можно допускать и граждан, переболевших коронавирусом не более полугода назад", - отметили в пресс-службе.

Ближайшие мероприятия, которые будут проведены в формате ковид-фри зон - Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа и праздничный концерт, посвященный Единому дню голосования, в городе Новочебоксарске. Их смогут посетить лишь люди, прошедшие вакцинацию, перенесшие коронавирус, или предоставившие результаты ПЦР-теста.

Николаев считает, что такой механизм поставит барьер перед инфекцией. "У нас иного выхода нет. Понимаю, что возможно, люди будут недовольны, но сегодняшняя ситуация и непринятие мер усиливают риски скачкообразного развития сценария по негативному варианту. Конечно, мы этого не можем допустить. Наша задача - защитить здоровье и благополучие людей и обеспечить общественное спокойствие", - привели слова главы Чувашии в пресс-службе.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Кристина Майнина выступила с инициативой запустить сервис для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, с помощью которого будет создан цифровой сертификат с виртуальным номиналом. По ее словам, это могут быть виртуальные деньги, бонусные баллы, бесплатное посещение учреждений культуры и спорта. "Для жителей будет все достаточно просто. Нужно будет просто показать свой QR-код с прививочного сертификата с портала Госуслуг. А учреждениям - отсканировать его и, соответственно, начислить баллы, виртуальные средства, либо посещения", - процитировали Майнину в пресс-службе.

Она добавила, что техническое решение готово, сейчас надо определить пилотные учреждения. "В принципе мы готовы запустить работу", - уточнила Майнина.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 32 433 случая коронавируса. Выздоровели 29 416 человек, умерли 2 113 пациентов с подтвержденной инфекцией.