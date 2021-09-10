{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Чувашии разрешили посещение массовых мероприятий по сертификату вакцинации

Глава региона Олег Николаев считает, что такой механизм поставит барьер перед инфекцией

ТАСС, 10 сентября. Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минцифры Чувашии совместно с Минкультуры и Минспортом внедрить систему доступа на массовые мероприятия по сертификатам вакцинации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Глава Чувашии также подчеркнул, что после запуска технического решения наличие сертификата о вакцинации станет главным требованием ко всем участникам массовых мероприятий, которые будут проводиться в республике. <…> Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач добавила, что к участию в мероприятиях можно допускать и граждан, переболевших коронавирусом не более полугода назад", - отметили в пресс-службе.

Ближайшие мероприятия, которые будут проведены в формате ковид-фри зон - Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа и праздничный концерт, посвященный Единому дню голосования, в городе Новочебоксарске. Их смогут посетить лишь люди, прошедшие вакцинацию, перенесшие коронавирус, или предоставившие результаты ПЦР-теста.

Николаев считает, что такой механизм поставит барьер перед инфекцией. "У нас иного выхода нет. Понимаю, что возможно, люди будут недовольны, но сегодняшняя ситуация и непринятие мер усиливают риски скачкообразного развития сценария по негативному варианту. Конечно, мы этого не можем допустить. Наша задача - защитить здоровье и благополучие людей и обеспечить общественное спокойствие", - привели слова главы Чувашии в пресс-службе.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Кристина Майнина выступила с инициативой запустить сервис для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, с помощью которого будет создан цифровой сертификат с виртуальным номиналом. По ее словам, это могут быть виртуальные деньги, бонусные баллы, бесплатное посещение учреждений культуры и спорта. "Для жителей будет все достаточно просто. Нужно будет просто показать свой QR-код с прививочного сертификата с портала Госуслуг. А учреждениям - отсканировать его и, соответственно, начислить баллы, виртуальные средства, либо посещения", - процитировали Майнину в пресс-службе.

Она добавила, что техническое решение готово, сейчас надо определить пилотные учреждения. "В принципе мы готовы запустить работу", - уточнила Майнина.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 32 433 случая коронавируса. Выздоровели 29 416 человек, умерли 2 113 пациентов с подтвержденной инфекцией.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Гибель главы МЧС Евгения Зиничева
Лесопожарному центру в Красноярске могут присвоить имя погибшего главы МЧС
Евгений Зиничев погиб 8 сентября
Читать полностью