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Кузнецова предложила запретить освобождение педофилов с назначением штрафа

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка упомянула необходимость максимально защитить детей и обеспечить их безопасность

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что следует исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних в связи с назначением судебного штрафа. Об этом она заявила ТАСС в пятницу, комментируя внесенный партией "Единая Россия" законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

"Мы безусловно поддерживаем и считаем необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для педофилов. <…> Необходимо также исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних в связи с назначением судебного штрафа (по статье 76.2 УК РФ). Наша цель - максимально защитить детей, обеспечить их безопасность", - сказала она.

Согласно этой статье УК, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением штрафа, если оно "возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред".

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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