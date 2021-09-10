Матвиенко дала начало реализации второго этапа реконструкции трамвайной сети в Таганроге

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала начало реализации второго этапа реконструкции трамвайной сети в городе Таганроге Ростовской области, передает корреспондент ТАСС.

"Старт второго этапа, начинайте", - сказала Матвиенко. Она отметила, что в рамках второго этапа до сентября 2022 года строителям предстоит реконструировать 35 км трамвайных сетей.

В Таганроге председатель Совета Федерации также проинспектировала ход работ на первом этапе реконструкции трамвайной сети. В настоящее время он находится на завершающей стадии.

"Год назад я была в Таганроге, и тогда мы договорились о нескольких острых проблемах. Первое - состояние трамвайной сети было удручающим. 90 лет в следующем году трамваю таганрогскому, все было на 90% изношено, - напомнила Матвиенко. - Через год 10 км новых современных трамвайных путей на специальной подушке, бесшумные, низкопольные [трамваи]".

В реализации проекта участвуют госкорпорация ВЭБ.РФ, компания "Синара - транспортные машины" в лице дочерней "Синара - ГТР Таганрог", а также власти региона. В обновление трамвайной сети города планируется вложить 11,8 млрд рублей. Второй этап проекта инвесторы намерены реализовать до октября 2022 года. В общей сложности в Таганроге построят 45,5 км современных трамвайных путей и закупят 60 современных трамваев. Помимо этого, согласно условиям контракта, будут построены 80 современных остановочных комплексов.